Будут ли представители России на встрече с Зеленским в Турции: в Кремле ответили
- Россия не планирует участвовать в переговорах между Владимиром Зеленским и Стивом Уиткоффом в Турции.
- Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала информации от Киева о возобновлении переговоров.
Встреча в Турции могла бы стать шагом для возобновления переговоров по завершению войны в Украине, однако Россия не планирует останавливать боевые действия. Встреча делегаций до сих пор не планируется.
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, присоединится ли российская сторона к переговорам Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский телеканал РИА-Новости.
Что сказали в Кремле о возможности встречи делегаций в Турции?
Дмитрий Песков четко ответил, что российские представители не собираются ехать на переговоры с Владимиром Зеленским и специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
По словам путинского пресс-секретаря, Москва якобы не получала от Киева информации о возобновлении переговоров.
Будем ждать результаты переговоров. Россия остается открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна, о ней знают в Вашингтоне и в Стамбуле и также знают в Киеве,
– заявил Песков.
Отметим, что по мнению политолога и эксперта-международника Максим Несвитайлова, Россия пока не готова участвовать в любых переговорах. У эфире 24 Канала он отметил, что весомым фактором для этого являются интересы Китая. Пока Пекин не надавит на Путина, то война будет продолжаться. В противном случае боевые действия, вероятно, остановятся на линии боестолкновения.
Когда может состояться встреча Зеленского и Уиткоффа?
- Турецкий корреспондент анонсировал встречу Стива Уиткоффа и украинского президента Владимира Зеленского в Турции. Американский чиновник может присоединиться к Зеленскому во время его визита 19 ноября.
- Зеленский покажет партнерам решение Киева по войне и сотрудничеству, однако темы его разговора с Уиткоффом пока неизвестны.