Критическая возможность достичь перемирия, – Госдеп США о переговорах в Турции
- Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле считаются критически важными для достижения перемирия, по словам первого заместителя спикера Госдепартамента США Томми Пиготта.
- Томми Пиготт отметил, что США хотят завершения конфликта между Украиной и Россией.
По мнению первого заместителя спикера Государственного департамента США Томми Пиготта, переговоры Украины и России в Стамбуле являются очень важными. По его словам, это критическая возможность достичь мир.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Томми Пиготта.
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Что в Госдепе США заявили о мирных переговорах
Пиготт считает, что потенциальные переговоры Украины и России в Турции могут приблизить страны к достижению прекращения огня.
Как сказал президент, это критическая возможность попытаться достичь прекращения огня и попытаться достичь длительного мира,
– отметил он.
По словам Томми Пиготта, Трамп приблизил Украину и Россию к миру больше, чем за годы до того, как он вступил в должность. Он добавил, что США хотят, чтобы конфликт между двумя странами завершился.
Заместитель спикера Госдепа напомнил желание Дональда Трампа, чтобы переговоры в Стамбуле 15 мая, предложенные российским диктатором, состоялись. Президент США настаивал на том, чтобы Украина немедленно согласилась на переговоры в Турции.
В свою очередь украинский лидер согласился на предложение главы Кремля возобновить переговоры. Он заявил, что "будет ждать Путина в Турции лично".