Аналитик назвал единственный сценарий, когда Украина может уйти с переговоров

Украина продолжает участие в переговорном процессе, несмотря на его неэффективность, поскольку прекращение американских поставок оружия даже на короткий срок представляет критический риск для страны.

Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов объяснил 24 Каналу, что переломный момент может наступить после выборов в Конгресс США в ноябре, когда демократическое большинство сможет блокировать неблагоприятные для Украины решения президента Трампа.

Смотрите также: Новый раунд переговоров состоится на следующей неделе, – Axios

Почему Украина продолжает переговоры, несмотря на их неэффективность?

Сохранение текущего статуса переговоров является менее рискованным в краткосрочной перспективе. Выход из переговорного процесса и отказ от участия несет существенные риски.

Трамп может помешать поставкам оружия в Украину, но это будет рискованно и для него, поскольку крупные американские оборонные корпорации, которые являются донорами Республиканской партии, этого не одобрят. Наше военно-политическое руководство выбрало курс на избежание рисков,

– отметил Костогрызов.

Украина находится в шаткой позиции с ограниченным запасом прочности, поэтому не может рисковать даже кратковременным прекращением поставок оружия. Именно поэтому украинское руководство продолжает участие в переговорном процессе.

"Переговорная команда не верит в результаты этой работы, но спектакль стоит продолжать. Момент, когда его можно будет прекратить, связан не с Россией, а с США", – отметил Костогрызов.

Если демократы получат большинство, Украина будет иметь больше рычагов влияния и сможет избежать рисков, поскольку Конгресс сможет блокировать неблагоприятные решения президента Трампа.

Что еще известно о ходе мирных переговоров?