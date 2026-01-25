Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов объяснил 24 Каналу, что переломный момент может наступить после выборов в Конгресс США в ноябре, когда демократическое большинство сможет блокировать неблагоприятные для Украины решения президента Трампа.

Почему Украина продолжает переговоры, несмотря на их неэффективность?

Сохранение текущего статуса переговоров является менее рискованным в краткосрочной перспективе. Выход из переговорного процесса и отказ от участия несет существенные риски.

Трамп может помешать поставкам оружия в Украину, но это будет рискованно и для него, поскольку крупные американские оборонные корпорации, которые являются донорами Республиканской партии, этого не одобрят. Наше военно-политическое руководство выбрало курс на избежание рисков,

– отметил Костогрызов.

Украина находится в шаткой позиции с ограниченным запасом прочности, поэтому не может рисковать даже кратковременным прекращением поставок оружия. Именно поэтому украинское руководство продолжает участие в переговорном процессе.

"Переговорная команда не верит в результаты этой работы, но спектакль стоит продолжать. Момент, когда его можно будет прекратить, связан не с Россией, а с США", – отметил Костогрызов.

Если демократы получат большинство, Украина будет иметь больше рычагов влияния и сможет избежать рисков, поскольку Конгресс сможет блокировать неблагоприятные решения президента Трампа.

Что еще известно о ходе мирных переговоров?