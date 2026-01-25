Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов пояснив 24 Каналу, що переломний момент може настати після виборів до Конгресу США в листопаді, коли демократична більшість зможе блокувати несприятливі для України рішення президента Трампа.
Чому Україна продовжує переговори, попри їх неефективність?
Збереження поточного статусу переговорів є менш ризикованим у короткостроковій перспективі. Вихід з переговорного процесу та відмова від участі несе суттєві ризики.
Трамп може перешкодити постачанням зброї до України, але це буде ризиковано та для нього, оскільки великі американські оборонні корпорації, які є донорами Республіканської партії, цього не схвалять. Наше військово-політичне керівництво обрало курс на уникнення ризиків,
– зазначив Костогризов.
Україна перебуває в хиткій позиції з обмеженим запасом міцності, тому не може ризикувати навіть короткочасним припиненням постачань зброї. Саме через це українське керівництво продовжує участь у переговорному процесі.
"Переговорна команда не вірить у результати цієї роботи, але спектакль варто продовжувати. Момент, коли його можна буде припинити, пов'язаний не з Росією, а зі США", – зазначив Костогризов.
Якщо демократи отримають більшість, Україна матиме більше важелів впливу та зможе уникнути ризиків, оскільки Конгрес зможе блокувати несприятливі рішення президента Трампа.
Що ще відомо про хід мирних перемовин?
- Переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі тривали понад три години та були описані як "позитивні" та "конструктивні".
- Путін затягує мирні переговори, постійно висуваючи нові умови. Кремль погодиться на угоду лише якщо вона буде вигідною для Росії.
- Наступного тижня в Абу-Дабі відбудеться новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США.