Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов пояснив 24 Каналу, що переломний момент може настати після виборів до Конгресу США в листопаді, коли демократична більшість зможе блокувати несприятливі для України рішення президента Трампа.

Чому Україна продовжує переговори, попри їх неефективність?

Збереження поточного статусу переговорів є менш ризикованим у короткостроковій перспективі. Вихід з переговорного процесу та відмова від участі несе суттєві ризики.

Трамп може перешкодити постачанням зброї до України, але це буде ризиковано та для нього, оскільки великі американські оборонні корпорації, які є донорами Республіканської партії, цього не схвалять. Наше військово-політичне керівництво обрало курс на уникнення ризиків,

– зазначив Костогризов.

Україна перебуває в хиткій позиції з обмеженим запасом міцності, тому не може ризикувати навіть короткочасним припиненням постачань зброї. Саме через це українське керівництво продовжує участь у переговорному процесі.

"Переговорна команда не вірить у результати цієї роботи, але спектакль варто продовжувати. Момент, коли його можна буде припинити, пов'язаний не з Росією, а зі США", – зазначив Костогризов.

Якщо демократи отримають більшість, Україна матиме більше важелів впливу та зможе уникнути ризиків, оскільки Конгрес зможе блокувати несприятливі рішення президента Трампа.

Що ще відомо про хід мирних перемовин?