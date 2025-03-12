Переговоры Украины и США в Джидде включали вопросы территориальных уступок, – Рубио

Во вторник, 11 марта, переговоры в Джидде включали "разговоры о территориальных уступках". Кроме того, Марко Рубио считает, что военного решения этого "конфликта" не существует.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова государственного секретаря США, которые цитирует The Guardian. В Саудовской Аравии также решали, как может выглядеть переговорный процесс.

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