США во время встречи в Берлине настаивают на том, чтобы Украина отказалась от Донбасса, – AFP
- Американские переговорщики настаивают, чтобы Украина отказалась от Донбасса, но для Зеленского это "красная линия".
- Москва заявляет, что без отказа Украины от вступления в НАТО мирных договоренностей не будет, в то время как в Берлине рассматривают возможность диалога на основе украинских предложений.
В Берлине начались переговоры между Украиной и американской делегацией. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер настаивают на том, чтобы Украина согласилась отказаться от Донбасса.
В то же время для Зеленского такое условие остается "красной линией". Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал.
Что известно об условии "отдать Донбасс"?
В Москве накануне переговоров заявили, что без отказа Украины от курса на вступление в НАТО мирных договоренностей не будет.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал нейтральный статус Украины одним из ключевых элементов возможных соглашений и предметом отдельного обсуждения.
В то же время в Берлине звучат сигналы о возможности диалога на основе части украинских предложений. В частности, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в эфире Deutschlandfunk прокомментировал заявления Зеленского о возможной готовности отказаться от членства в НАТО.
Если это предложения Украины, то Россия может принять эту позицию. Но мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы Украина смогла достичь лучшей переговорной позиции,
– подчеркнул Вадефуль.
Мирные переговоры: последние новости
Зеленский провел переговоры с представителями США по мирному урегулированию войны, отвергая потерю территорий и предлагая отказ от НАТО при условии гарантий безопасности.
Западные союзники, в частности Германия, Великобритания и Франция, работают над доработкой мирных предложений, в частности использованием замороженных российских активов для поддержки Украины.