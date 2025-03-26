Интересный месседж после переговоров в Эр-Рияде: он может указать на посредника в перемирии

В Эр-Рияде прошли переговоры между делегацией из России и делегацией США. Интересно, что от российской стороны прозвучало заявление, якобы на следующих этапах переговоров будут привлечены и другие страны.

Кто может стать посредником в перемирии России и Украины для 24 Канала объяснил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Возможные стороны переговоров

Желиховский напомнил, что и спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог говорил о челночной дипломатии. Вероятно, стороны могут быть в разных помещениях или комнатах, но проводить переговоры с общей стороной.

Подобный опыт уже был в 2022 году с Зерновым соглашением, тогда Украина и Россия отдельно подписали соглашения с Турцией и ООН. Вероятно, на нечто подобное и намекали после переговоров в Эр-Рияде.

Если продолжится этот трек в Саудовской Аравии, и стороны все же дойдут до этапа, когда можно будет договариваться о долговременном мире, или скорее перемирии, и будут подписываться одно или несколько соглашений, я не исключаю, что применят такое "стамбульское лекало",

– предположил аналитик.

Он предположил, что соглашение может быть подписано или в Саудовской Аравии, или в той же Турции. Ведь в последнее время Реджеп Эрдоган активизировал свои усилия по демонстрации себя, как миротворца в регионе. Также это может сыграть на руку и в другом аспекте – затмит ту критику от Запада, которую Эрдоган может получить после преследования турецких оппозиционных лидеров.

Такую же роль может сыграть и Саудовская Аравия, когда стороны напрямую подпишут с ней и ООН два отдельных договора. Также, по словам Желиховского, не следует исключать из переговоров европейские государства, ведь Украина стремится к их вовлеченности в процесс, хотя Россия и США выступают против. Поэтому пока больше для роли посредников подходят саудиты или Турция.