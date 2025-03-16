Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 марта имел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

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Эрдоган поддержал Трампа

Их разговор, в частности, касался и войны России против Украины.

Во время разговора Эрдоган поддержал "решительные и прямые инициативы Трампа по прекращению войны между Россией и Украиной". Говорится о попытке заставить государства сесть за стол переговоров.

По словам Эрдогана, Анкара стремится к справедливому и длительному миру с самого начала войны и будет продолжать это делать и в дальнейшем.

Также Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, с которой турецкий президент призвал снять санкции, а также возвращение Анкары к программе истребителей F-35.

Ранее турецкий президент Эрдоган отреагировал на предложение о временном прекращении огня между Россией и Украиной. Он надеется, что Россия "конструктивно отреагирует".