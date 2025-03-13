Об этом он заявил в Анкаре на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Эрдоган отреагировал на предложение о временном прекращении огня между Россией и Украиной

Турецкий президент поддержал согласованное Украиной и США предложение о 30-дневном прекращении огня и призвал Россию согласиться на него.

Мы считаем согласие Украины на прекращение огня положительным и важным. Теперь мы надеемся, что Россия ответит конструктивно,

– сказал Эрдоган.

Добавим, что на своей странице на платформе X (ранее твитер) турецкий лидер отметил, что российско-украинская война также была в центре повестки дня во время его встречи с польским премьером.

"Позиция Турции по этой войне была очень четкой с первого дня. Мы не хотим больше кровопролития и стремимся к тому, чтобы оба наши соседи закончили войну справедливым миром", – написал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что если последние события вернут Россию и Украину за стол переговоров, то его страна сделает все возможное для установления справедливого и прочного мира.

В частности, она готова, предоставить площадку для мирных переговоров.