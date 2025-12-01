Переговоры в Майами завершились без решения по гарантиям безопасности, – WSJ

Украинская и американская делегации встретились в воскресенье, 30 ноября, во Флориде. По итогам переговоров ряд вопросов остался нерешенным.

Какие вопросы не удалось решить?

Американский чиновник отметил, что во время переговоров поднимались темы потенциальных выборов в Украине и возможного "обмена" территориями. В то же время по крайней мере один из ключевых вопросов так и остался без окончательного ответа.

Другие важные вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания "оккупированных территорий",

В целом встреча украинской и американской делегаций в Майами длилась более 4 часов.

По итогам переговоров госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что стороны уже "на половине пути" к достижению ключевых целей и отметил "значительный прогресс" в диалоге.

Как сообщает издание, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже в понедельник, 1 декабря, полетят в Россию для продолжения переговоров. В частности, в Москве должна состояться встреча с главой Кремля Владимиром Путиным.

Какова позиция США относительно гарантий безопасности?