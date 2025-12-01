Переговори в Маямі завершилися без рішення щодо гарантій безпеки, – WSJ
- Під час переговорів у Флориді обговорювалися питання виборів в Україні та можливого "обміну" територіями, але питання гарантій безпеки для України залишилося невирішеним.
- Зустріч тривала понад 4 години, і держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що сторони вже "на половині шляху".
Українська та американська делегації зустрілися в неділю, 30 листопада, у Флориді. За підсумками переговорів низка питань залишилася невирішеною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Які питання не вдалося вирішити?
Американський посадовець зазначив, що під час переговорів порушувалися теми потенційних виборів в Україні та можливого "обміну" територіями. Водночас принаймні одне з ключових питань так і залишилося без остаточної відповіді.
Інші важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питання про те, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання "окупованих територій,
– йдеться в матеріалі WSJ.
Загалом зустріч української та американської делегацій у Маямі тривала понад 4 години.
За підсумками переговорів держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що сторони вже "на половині шляху" до досягнення ключових цілей і відзначив "значний поступ" у діалозі.
Як повідомляє видання, Стів Віткофф і Джаред Кушнер вже в понеділок, 1 грудня, полетять до Росії для продовження переговорів. Зокрема, в Москві має відбутися зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Яка позиція США щодо гарантій безпеки?
Нещодавно США передали Україні документ з ідеями гарантіями безпеки. Вони нагадують 5 статтю НАТО, яка передбачає, що збройний напад на одного члена вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу.
Відповідно до проєкту угоди, країни НАТО разом із Францією, Великою Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов'язуються діяти узгоджено зі Сполученими Штатами. Документ також визначає, що дія рамкової угоди розрахована на 10 років із можливістю продовження
Водночас Вашингтон прагне спершу погодити "мирну угоду" для України й лише тоді розглядати будь-які довгострокові гарантії безпеки. Саме такі умови поставив держсекретар США Марко Рубіо європейським союзникам.