Переговори в Маямі завершилися без рішення щодо гарантій безпеки, – WSJ

Українська та американська делегації зустрілися в неділю, 30 листопада, у Флориді. За підсумками переговорів низка питань залишилася невирішеною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Які питання не вдалося вирішити?

Американський посадовець зазначив, що під час переговорів порушувалися теми потенційних виборів в Україні та можливого "обміну" територіями. Водночас принаймні одне з ключових питань так і залишилося без остаточної відповіді.

Інші важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питання про те, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання "окупованих територій,

– йдеться в матеріалі WSJ.

Загалом зустріч української та американської делегацій у Маямі тривала понад 4 години.

За підсумками переговорів держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що сторони вже "на половині шляху" до досягнення ключових цілей і відзначив "значний поступ" у діалозі.

Як повідомляє видання, Стів Віткофф і Джаред Кушнер вже в понеділок, 1 грудня, полетять до Росії для продовження переговорів. Зокрема, в Москві має відбутися зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Яка позиція США щодо гарантій безпеки?