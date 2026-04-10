Трамп дал четкие указания: Вэнс вылетел в Пакистан и пригрозил Ирану в случае подвоха
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в Пакистан для переговоров с Ираном по конфликту на Ближнем Востоке.
- Переговоры состоятся 11 апреля, ключевыми темами будут разблокирование Ормузского пролива и прекращение огня.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в Исламабад, столицу Пакистана, где у американской делегации запланированы переговоры с иранской стороной относительно окончания конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом сообщают CNN, Rapid Response 47 и Clash Report.
Что Вэнс сказал перед переговорами?
Перед вылетом Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, что американская делегация с нетерпением ожидает переговоров и положительных результатов встреч. В то же время он пригрозил Тегерану возможными проблемами.
Как сказал президент, если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть им руку помощи. Если они попытаются нас обмануть, то увидят не очень восприимчивую команду переговорщиков,
– сказал он.
По словам чиновника, Дональд Трамп дал четкие распоряжения команде переговорщиков, однако подробностей не указал. В состав американской делегации также вошли Спецпредставитель Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
"Мы попытаемся провести позитивные переговоры. Президент дал нам достаточно четкие указания, поэтому увидим", – резюмировал он в комментарии представителям СМИ.
Что известно о переговорах в Пакистане?
Напомним, что переговоры между США и Ираном в Пакистане запланированы на утро субботы, 11 апреля. Предположительно, ключевой темой встречи станут разблокирование Ормузского пролива и продолжение режима прекращения огня.
Переговоры состоятся незадолго после объявленного 8 апреля двухнедельного перемирия. Ключевым посредником встреч выступает Пакистан, в котором и пройдут подобные разговоры, сейчас страна координирует процесс.
Что этому предшествовало?
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о о нарушении режима прекращения огня между США и Ираном в по меньшей мере нескольких местах, несмотря на предыдущие договоренности, и призвал стороны к сдержанности.
Незадолго после этого американский президент снова выдвинул угрозы Ирану относительно возможного применения "беспрецедентной силы" в случае несоблюдения страной всех условий двухнедельного прекращения огня.
В свою очередь спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении 3 из 10 пунктов рамочного соглашения еще до начала переговоров, и выразил сомнения относительно целесообразности встреч с ними.