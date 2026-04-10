Про це повідомляють CNN, Rapid Response 47 та Clash Report.

Що Венс сказав перед переговорами?

Перед вильотом Джей Ді Венс повідомив журналістам, що американська делегація з нетерпінням очікує на переговори та на позитивні результати зустрічей. Водночас він пригрозив Тегерану можливими проблемами.

Як сказав президент, якщо іранці готові вести переговори добросовісно, ​​ми, безумовно, готові простягнути їм руку допомоги. Якщо вони спробують нас обдурити, то побачать не дуже сприйнятливу команду переговірників,
– сказав він.

За словами високопосадовця, Дональд Трамп дав чіткі розпорядження команді переговірників, проте подробиць не вказав. До складу американської делегації також увійшли Спецпредставник Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

"Ми спробуємо провести позитивні переговори. Президент дав нам досить чіткі вказівки, тому побачимо", – резюмував він у коментарі представникам ЗМІ.

Що відомо про переговори у Пакистані?

Нагадаємо, що переговори між США та Іраном у Пакистані заплановані на ранок суботи, 11 квітня. Імовірно, ключовою темою зустрічі стануть розблокування Ормузької протоки та продовження режиму припинення вогню.

Переговори відбудуться незадовго після оголошеного 8 квітня двотижневого перемир'я. Ключовим посередником зустрічей виступає Пакистан, у якому і пройдуть подібні розмови, наразі країна координує процес.

Що цьому передувало?

  • Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф заявив про порушення режиму припинення вогню між США та Іраном у щонайменше кількох місцях, попри попередні домовленості, і закликав сторони до стриманості.

  • Незадовго після цього американський президент знову висунув погрози Ірану щодо можливого застосування "безпрецедентної сили" у разі недотримання країною усіх умов двотижневого припинення вогню.

  • Своєю чергою спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у порушенні 3 з 10 пунктів рамкової угоди ще до початку переговорів, і висловив сумніви стосовно доцільності зустрічей з ними.