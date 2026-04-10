Про це повідомляють CNN, Rapid Response 47 та Clash Report.
Дивіться також "Трампа з'їдять": хто насправді переміг на Близькому Сході та як перемир'я вплине на Росію
Що Венс сказав перед переговорами?
Перед вильотом Джей Ді Венс повідомив журналістам, що американська делегація з нетерпінням очікує на переговори та на позитивні результати зустрічей. Водночас він пригрозив Тегерану можливими проблемами.
Як сказав президент, якщо іранці готові вести переговори добросовісно, ми, безумовно, готові простягнути їм руку допомоги. Якщо вони спробують нас обдурити, то побачать не дуже сприйнятливу команду переговірників,
– сказав він.
За словами високопосадовця, Дональд Трамп дав чіткі розпорядження команді переговірників, проте подробиць не вказав. До складу американської делегації також увійшли Спецпредставник Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
"Ми спробуємо провести позитивні переговори. Президент дав нам досить чіткі вказівки, тому побачимо", – резюмував він у коментарі представникам ЗМІ.
Що відомо про переговори у Пакистані?
Нагадаємо, що переговори між США та Іраном у Пакистані заплановані на ранок суботи, 11 квітня. Імовірно, ключовою темою зустрічі стануть розблокування Ормузької протоки та продовження режиму припинення вогню.
Переговори відбудуться незадовго після оголошеного 8 квітня двотижневого перемир'я. Ключовим посередником зустрічей виступає Пакистан, у якому і пройдуть подібні розмови, наразі країна координує процес.
Що цьому передувало?
Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф заявив про порушення режиму припинення вогню між США та Іраном у щонайменше кількох місцях, попри попередні домовленості, і закликав сторони до стриманості.
Незадовго після цього американський президент знову висунув погрози Ірану щодо можливого застосування "безпрецедентної сили" у разі недотримання країною усіх умов двотижневого припинення вогню.
Своєю чергою спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у порушенні 3 з 10 пунктів рамкової угоди ще до початку переговорів, і висловив сумніви стосовно доцільності зустрічей з ними.