Вскоре в Саудовской Аравии состоятся непрямые переговоры России и Украины. Они пройдут при посредничестве США и будут сосредоточены на прекращении огня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Украина и Россия не будут встречаться лицом к лицу

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, переговоры при посредничестве США будут сосредоточены на прекращении огня в Черном море. Кроме этого, они будут касаться поставок зерна через, что было частью предыдущего соглашения, которое заключили летом 2022 года.

Участники переговоров будут в отдельных комнатах, полагаясь на посредников, которые будут переносить сообщения туда-сюда. То есть представители России и Украины не будут встречаться лицом к лицу.

Это будут косвенные переговоры... что-то вроде челночной дипломатии в отеле,

– сказал спецпредставитель Кит Келлог.