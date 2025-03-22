Российскую делегацию в Эр-Рияде возглавит сенатор по иностранным делам Григорий Карасин и высокопоставленный советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Украину будут представлять министр обороны Рустем Умеров и Павел Палиса, заместитель главы Офиса президента. Также Зеленский отмечал, что в состав делегации войдут эксперты по энергетике и "люди, которые глубоко разбираются в портовой инфраструктуре".
Кстати, в МИД заявили, что к переговорам в Саудовской Аравии Киев относится как к двусторонним украинско-американским переговорам. Их рассматривают как технических раунд, а не политический. Там будут обсуждаться детали и имплементации решений, которые на политическом уровне уже приняты.