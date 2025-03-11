Мы перешли к рассмотрению вопроса, как закончится война, – Волц

В Саудовской Аравии 11 марта закончились переговоры США и Украины. Американская сторона заявила об определенных сдвигах на пути к достижению мира.

США говорят, что Украина сделала конкретные шаги и предложения по полному прекращению огня, а также приняла идеи США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на запись заявления Майка Волца и Марка Рубио после окончания переговоров.

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Война должна закончиться, – Волц

Решение украинской стороны заключить соглашение о прекращении огня и начать немедленные переговоры американцы назвали "лучшим жестом доброй воли, на который можно было ожидать".

Стороны уже перешли к деталям, каким образом закончится война раз и навсегда, и гарантий для этого.

Мы говорили об очень много разных вещей... Война должна закончиться, мы перешли от вопроса "если война закончится", к вопросу "как война закончится"... Президент Трамп буквально сдвинул весь мировой диалог,

– сказал советник президента США по нацбезопасности Майк Волц.

Напомним, что на переговорах в Джидде Украина также приняла предложение США немедленно принять режим прекращения огня на 30 дней с вероятностью его продления.