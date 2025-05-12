Путин подготовил ловушку, – в Эстонии предостерегли по поводу переговоров в Стамбуле

Владимир Путин отверг предложение Запада о полном прекращении огня, начиная с 12 мая. Зато российский диктатор призвал Украину начать прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.

Дональд Трамп призвал Украину принять предложение Путина. И Владимир Зеленский, который ранее настаивал, что сначала должно быть прекращение огня, а потом переговоры, согласился на встречу в Стамбуле. Более того, украинский лидер повысил ставки – он заявил, что приедет в Турцию лично и ждет там Путина, передает 24 Канал.

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В Кремле готовят засаду для Украины и Запада

Эстонские эксперты считают, что заявление Путина о переговорах в Турции – это попытка показать, что он не поддается давлению Запада и пытается навязать ему свои правила игры.

Аналитики отмечают, что не стоит доверять сообщениям из Кремля.

"Если насильник продолжает насиловать, избивать и грабить соседа, и в это же время он говорит, что хочет поговорить... Это дымовая завеса, которая скрывает желание продолжать войну", – считает политолог Кармо Тюйр.

В искренние намерения российского диктатора не верит и министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. По его словам, Путин намеренно тормозит мирный процесс. Он подчеркнул, что достаточно одного распоряжения главы Кремля, чтобы перемирие вступило в силу. И тогда можно было перейти к переговорам о справедливом и устойчивом мире.

Но, похоже, Путин этого перемирия не хочет. Теперь он, вероятно, расставляет новую ловушку, используя Турцию как посредника, чтобы начать какие-то двусторонние переговоры,

– подытожил эстонский дипломат.