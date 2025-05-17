Встреча Путина и Зеленского в Стамбуле могла быть историческим шансом, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался относительно переговоров в Стамбуле. Он заявил, что встреча украинской и российской делегаций крайне важна для завершения войны в Украине.

Однако, отмечает, что переговоры между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным могли стать историческим шансом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hurriyet.

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Что сказал Эрдоган о встрече Зеленского и Путина

Эрдоган отмечает, что за Турцией нет задержки в содействии переговорам. Однако подчеркивает, что главным игроком в них сейчас является глава Кремля Путин.

Трамп также является доминирующим игроком. В такой же ситуации находится и Зеленский,

– говорит турецкий лидер.

По его мнению, встреча делегаций Украины и России в Стамбуле чрезвычайно важна для прекращения войны и установления мира. Эрдоган добавляет, что с самого начала прилагает интенсивные усилия, чтобы достичь этого.

Он также рассказал, что сейчас Турция вместе с другими странами предлагает методы и так называемую "почву" для того, чтобы способствовать окончанию войны. Турецкий президент считает, что нужно заставить "замолчать пушки и заговорить дипломатией".

Кроме этого, необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упускать. По его словам, войну невозможно завершить с помощью оружия, а самым большим желанием Турции является добиться окончательного результата мирных переговоров.

Эрдоган добавляет, что полон решимости продолжить посредническую роль и уверяет, что приложит все усилия, чтобы "каналы диалога оставались открытыми, а переговоры между сторонами продолжались".

Отметим, что 15 мая он заявил о готовности Турции принять Зеленского и Путина для прямых переговоров. А также добавил, что поддерживает встречи между украинской и российской сторонами, как на техническом уровне, так и на уровне лидеров.