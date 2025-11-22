Уиткофф и Рубио прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана Трампа, – AFP

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины. Своего представителя для участия в переговорах направит и Италия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

Что известно о переговорах в Женеве?

Американский чиновник сообщил AFP, что госсекретарь США Марко Рубио и дипломатический представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф должны прибыть в Женеву в воскресенье, 23 ноября, чтобы обсудить мирный план с украинцами и европейцами.

Кроме того, как сообщает The Guardian со ссылкой на источники среди дипломатов, Италия также направит своего представителя. Страну будет представлять Фабрицио Саджио.

Мирные переговоры: коротко о главном