Уиткофф и Рубио прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана Трампа, – AFP
- Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины.
- Италия также направит своего представителя Фабрицио Саджио на эти переговоры.
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины. Своего представителя для участия в переговорах направит и Италия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.
Что известно о переговорах в Женеве?
Американский чиновник сообщил AFP, что госсекретарь США Марко Рубио и дипломатический представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф должны прибыть в Женеву в воскресенье, 23 ноября, чтобы обсудить мирный план с украинцами и европейцами.
Кроме того, как сообщает The Guardian со ссылкой на источники среди дипломатов, Италия также направит своего представителя. Страну будет представлять Фабрицио Саджио.
Мирные переговоры: коротко о главном
Переговоры по мирному плану Дональда Трампа состоятся 23 ноября в швейцарской Женеве. Во встрече примут участие советники по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, представители США и Украины.
Согласно плану Трампа, Россия получит полный фактический контроль над Донбассом, несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% его территории. Линия фронта в Запорожской и Херсонской областях замораживается, а Украине обещают возвращение части территорий в этих регионах при условии переговоров.
Однако президент США отметил, что мирный план для Украины, состоящий из 28 пунктов, не является окончательным и может быть изменен.