Віткофф та Рубіо прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану Трампа, – AFP

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента США Стів Віткофф прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України. Свого представника для участі у переговорах направить й Італія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

Що відомо про переговори у Женеві?

Американський чиновник повідомив AFP, що держсекретар США Марко Рубіо та дипломатичний представник Дональда Трампа Стів Віткофф мають прибути до Женеви у неділю, 23 листопада, щоб обговорити мирний план з українцями та європейцями.

Крім того, як повідомляє The Guardian з посиланням на джерела серед дипломатів, Італія також направить свого представника. Країну представлятиме Фабріціо Саджіо.

Мирні переговори: коротко про головне