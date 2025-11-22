Віткофф та Рубіо прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану Трампа, – AFP
- Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України.
- Італія також направить свого представника Фабріціо Саджіо на ці переговори.
Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента США Стів Віткофф прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України. Свого представника для участі у переговорах направить й Італія.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.
Дивіться також Мирний план Трампа не вигідний ні Україні, ні Європі, ні США, – The Economist
Що відомо про переговори у Женеві?
Американський чиновник повідомив AFP, що держсекретар США Марко Рубіо та дипломатичний представник Дональда Трампа Стів Віткофф мають прибути до Женеви у неділю, 23 листопада, щоб обговорити мирний план з українцями та європейцями.
Крім того, як повідомляє The Guardian з посиланням на джерела серед дипломатів, Італія також направить свого представника. Країну представлятиме Фабріціо Саджіо.
Мирні переговори: коротко про головне
Переговори щодо мирного плану Дональда Трампа відбудуться 23 листопада у швейцарській Женеві. У зустрічі візьмуть участь радники з національної безпеки Франції, Великобританії, Німеччини, представники США та України.
Згідно з планом Трампа, Росія отримає повний фактичний контроль над Донбасом, попри те, що Україна все ще контролює близько 12% його території. Лінія фронту в Запорізькій та Херсонській областях заморожується, а Україні обіцяють повернення частини територій у цих регіонах за умови переговорів.
Однак президент США зауважив, що мирний план для України, що складається з 28 пунктів, не є остаточним і може бути змінений.