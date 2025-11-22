Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.
Дивіться також Мирний план Трампа не вигідний ні Україні, ні Європі, ні США, – The Economist
Що відомо про переговори у Женеві?
Американський чиновник повідомив AFP, що держсекретар США Марко Рубіо та дипломатичний представник Дональда Трампа Стів Віткофф мають прибути до Женеви у неділю, 23 листопада, щоб обговорити мирний план з українцями та європейцями.
Крім того, як повідомляє The Guardian з посиланням на джерела серед дипломатів, Італія також направить свого представника. Країну представлятиме Фабріціо Саджіо.
Мирні переговори: коротко про головне
Переговори щодо мирного плану Дональда Трампа відбудуться 23 листопада у швейцарській Женеві. У зустрічі візьмуть участь радники з національної безпеки Франції, Великобританії, Німеччини, представники США та України.
Згідно з планом Трампа, Росія отримає повний фактичний контроль над Донбасом, попри те, що Україна все ще контролює близько 12% його території. Лінія фронту в Запорізькій та Херсонській областях заморожується, а Україні обіцяють повернення частини територій у цих регіонах за умови переговорів.
Однак президент США зауважив, що мирний план для України, що складається з 28 пунктів, не є остаточним і може бути змінений.