Когда Виткофф отправится в Москву для переговоров с Путиным: СМИ назвали дату

Специальный представитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным уже вскоре.

Его визит запланирован на понедельник, 1 декабря. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, передает 24 Канал.

Когда Уиткофф поедет в Россию?

По данным издания, визит Виткоффа состоится на следующий день после переговоров с украинской делегацией во Флориде, на которых присутствовали он, госсекретарь США Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

Марко Рубио в свою очередь назвал переговоры в Майами продуктивными, и отметил, что официальные лица США "в разной степени контактировали с российской стороной", но заявил о глубоком понимании взглядов Кремля.

Информация о том, будет ли Кушнер сопровождать Стива Уиткоффа в России, остается неизвестной. Но, отметим, что в WSJ сообщали, что визит совершат оба вышеупомянутых чиновников.

По данным Clash Report, Дональд Трамп 30 ноября подтвердил в комментарии журналистам, что Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным на этой неделе, однако президент США не указал точной даты.

Что будут обсуждать в Москве?