Когда Виткофф отправится в Москву для переговоров с Путиным: СМИ назвали дату
- Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отправится в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 1 декабря.
- Визит состоится после переговоров с украинской делегацией во Флориде, на которых присутствовали он, Рубио и Кушнер.
Специальный представитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным уже вскоре.
Его визит запланирован на понедельник, 1 декабря. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, передает 24 Канал.
Когда Уиткофф поедет в Россию?
По данным издания, визит Виткоффа состоится на следующий день после переговоров с украинской делегацией во Флориде, на которых присутствовали он, госсекретарь США Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.
Марко Рубио в свою очередь назвал переговоры в Майами продуктивными, и отметил, что официальные лица США "в разной степени контактировали с российской стороной", но заявил о глубоком понимании взглядов Кремля.
Информация о том, будет ли Кушнер сопровождать Стива Уиткоффа в России, остается неизвестной. Но, отметим, что в WSJ сообщали, что визит совершат оба вышеупомянутых чиновников.
По данным Clash Report, Дональд Трамп 30 ноября подтвердил в комментарии журналистам, что Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным на этой неделе, однако президент США не указал точной даты.
Что будут обсуждать в Москве?
Представитель Дмитрий Песков недавно в комментарии пропагандистским СМИ сообщал, что вышеупомянутая встреча состоится до 4 – 5 декабря, то есть до начала госвизита Владимира Путина в Индию.
Вероятно, с американцами также будут разговаривать помощники российского диктатора Ушаков и Мединский и представители МИД. Уиткофф во время своего визита передаст россиянам переработанный мирный план.
The Times сообщало, что в Кремле Стива Уиткоффа, вероятно, встретят очень тепло, однако, как отмечалось, Владимир Путин вряд ли согласится хоть на какие-то уступки в вопросе завершения войны в Украине.