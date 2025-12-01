Укр Рус
Геополітика Америка Коли Віткофф вирушить до Москви для переговорів з Путіним: ЗМІ назвали дату
1 грудня, 07:38
Коли Віткофф вирушить до Москви для переговорів з Путіним: ЗМІ назвали дату

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Спецпредставник президента США Стів Віткофф вирушить до Москви на переговори з Володимиром Путіним 1 грудня.
  • Візит відбудеться після переговорів з українською делегацією у Флориді, на яких були присутні він, Рубіо та Кушнер.

Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить у Москву на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним вже невдовзі.

Його візит запланований на понеділок, 1 грудня. Про це повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника, передає 24 Канал.

Коли Віткофф поїде у Росію?

За даними видання, візит Віткоффа відбудеться наступного дня після переговорів з українською делегацією у Флориді, на яких були присутні він, держсекретар США Марко Рубіо і зять Трампа Джаред Кушнер. 

Марко Рубіо своєю чергою назвав переговори у Маямі продуктивними, і зазначив, що офіційні особи США "в різному ступені контактували з російською стороною", але заявив про глибоке розуміння поглядів Кремля. 

Інформація стосовно того, чи Кушнер супроводжуватиме Стіва Віткоффа в Росії, залишається невідомою. Але, зазначимо, що у WSJ повідомляли, що візит здійснять обоє вищезгаданих високопосадовців.

За даними Clash Report, Дональд Трамп 30 листопада підтвердив у коментарі журналістам, що Стів Віткофф зустрінеться з Володимиром Путіним цього тижня, проте президент США не вказав точної дати.

Що обговорюватимуть у Москві?

  • Речник Дмитро Пєсков нещодавно у коментарі пропагандистським ЗМІ повідомляв, що вищезгадана зустріч відбудеться до 4 – 5 грудня, тобто до початку держвізиту Володимира Путіна до Індії.

  • Імовірно, з американцями також розмовлятимуть помічники російського диктатора Ушаков і Мединський та представники МЗС. Віткофф під час свого візиту передасть росіянам перероблений мирний план.

  • The Times повідомляло, що у Кремлі Стіва Віткоффа, ймовірно, зустрінуть дуже тепло, однак, як зазначалося, Володимир Путін навряд чи погодиться хоч на якість поступки у питанні завершення війни в Україні.