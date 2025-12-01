Його візит запланований на понеділок, 1 грудня. Про це повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника, передає 24 Канал.
Дивіться також Переговори в Маямі закінчилися: що сказав глава української делегації Умєров про результати
Коли Віткофф поїде у Росію?
За даними видання, візит Віткоффа відбудеться наступного дня після переговорів з українською делегацією у Флориді, на яких були присутні він, держсекретар США Марко Рубіо і зять Трампа Джаред Кушнер.
Марко Рубіо своєю чергою назвав переговори у Маямі продуктивними, і зазначив, що офіційні особи США "в різному ступені контактували з російською стороною", але заявив про глибоке розуміння поглядів Кремля.
Інформація стосовно того, чи Кушнер супроводжуватиме Стіва Віткоффа в Росії, залишається невідомою. Але, зазначимо, що у WSJ повідомляли, що візит здійснять обоє вищезгаданих високопосадовців.
За даними Clash Report, Дональд Трамп 30 листопада підтвердив у коментарі журналістам, що Стів Віткофф зустрінеться з Володимиром Путіним цього тижня, проте президент США не вказав точної дати.
Що обговорюватимуть у Москві?
Речник Дмитро Пєсков нещодавно у коментарі пропагандистським ЗМІ повідомляв, що вищезгадана зустріч відбудеться до 4 – 5 грудня, тобто до початку держвізиту Володимира Путіна до Індії.
Імовірно, з американцями також розмовлятимуть помічники російського диктатора Ушаков і Мединський та представники МЗС. Віткофф під час свого візиту передасть росіянам перероблений мирний план.
The Times повідомляло, що у Кремлі Стіва Віткоффа, ймовірно, зустрінуть дуже тепло, однак, як зазначалося, Володимир Путін навряд чи погодиться хоч на якість поступки у питанні завершення війни в Україні.