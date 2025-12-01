Його візит запланований на понеділок, 1 грудня. Про це повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника, передає 24 Канал.

Коли Віткофф поїде у Росію?

За даними видання, візит Віткоффа відбудеться наступного дня після переговорів з українською делегацією у Флориді, на яких були присутні він, держсекретар США Марко Рубіо і зять Трампа Джаред Кушнер.

Марко Рубіо своєю чергою назвав переговори у Маямі продуктивними, і зазначив, що офіційні особи США "в різному ступені контактували з російською стороною", але заявив про глибоке розуміння поглядів Кремля.

Інформація стосовно того, чи Кушнер супроводжуватиме Стіва Віткоффа в Росії, залишається невідомою. Але, зазначимо, що у WSJ повідомляли, що візит здійснять обоє вищезгаданих високопосадовців.

За даними Clash Report, Дональд Трамп 30 листопада підтвердив у коментарі журналістам, що Стів Віткофф зустрінеться з Володимиром Путіним цього тижня, проте президент США не вказав точної дати.

Що обговорюватимуть у Москві?