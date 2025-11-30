Про це інформує WSJ, передає 24 Канал.

Актуально У Маямі обговорюють графік виборів в Україні та план "обміну територіями", – WSJ

Які плани американської делегації?

За словами високопоставленого представника адміністрації, спецпосланець американського президента Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер після завершення перемовин з українською делегацією у Маямі планують вирушити до Москви.

Там вони, імовірно, проведуть зустріч та відповідні консультації щодо мирного врегулювання війни з російською стороною.