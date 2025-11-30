Об этом информирует WSJ, передает 24 Канал.

Актуально В Майами обсуждают график выборов в Украине и план "обмена территориями", – WSJ

Какие планы американской делегации?

По словам высокопоставленного представителя администрации, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер после завершения переговоров с украинской делегацией в Майами планируют отправиться в Москву.

Там они, вероятно, проведут встречу и соответствующие консультации по мирному урегулированию войны с российской стороной.