СМИ выяснили, как поступит директор ЦРУ, если Трамп все-таки приостановит передачу разведданных Украине

США официально не прекращали передачу Украине разведывательных данных, однако Дональд Трамп может пойти на такой шаг в любой момент. В случае принятия такого решения директор ЦРУ Джон Ретклифф не откажет американскому президенту.

Источники, сотрудничавшие с Ретклиффом, раскрыли подробности его позиции в материале издания The Atlantic. Они отметили, что глава ЦРУ выполнит приказ, если Трамп воплотит в жизнь угрозу прекратить разведывательную поддержку из-за ударов ВСУ по российским НПЗ. Несмотря на это, чиновники в Киеве доверяют Ретклиффу, ведь он осознает угрозу со стороны России и способен доносить реальное положение дел.

Что известно о сотрудничестве спецслужб

На прошлой неделе Украина уже ощутила последствия возможного сокращения поддержки, когда произошел сбой в работе спутниковой сети Starlink и американских систем раннего предупреждения. Это временно ограничило возможность обнаруживать и перехватывать часть российских ракет, хотя причиной мог быть и технический сбой.

Несмотря на сложную политическую риторику, американское разведывательное сообщество продолжает активно поддерживать защиту Украины от агрессии. Американские спутники обеспечивают обнаружение ракет и дронов, а предоставленная информация позволяет наносить удары вглубь территории России.

Операции ЦРУ сейчас гораздо более агрессивны, чем во времена администрации Байдена,

– рассказал сотрудник разведки из стран Балтии.

Представители американских спецслужб играют ведущую роль в координации помощи на местах. Благодаря этому длительному сотрудничеству, начавшемуся еще в 2014 году, в Украине создали современный разведывательный аппарат.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что важные данные по баллистике не получали в течение трех суток, после чего обмен удалось разблокировать.

Также 24 октября в Украине возобновили работу Starlink и Starshield. Скорость теперь такая же, как и до введения ограничений.