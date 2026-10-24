СМИ выяснили, как поступит директор ЦРУ, если Трамп все-таки приостановит передачу разведданных Украине

Источники, сотрудничавшие с Ретклиффом, раскрыли подробности его позиции в материале издания The Atlantic. Они отметили, что глава ЦРУ выполнит приказ, если Трамп воплотит в жизнь угрозу прекратить разведывательную поддержку из-за ударов ВСУ по российским НПЗ. Несмотря на это, чиновники в Киеве доверяют Ретклиффу, ведь он осознает угрозу со стороны России и способен доносить реальное положение дел.

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Что известно о сотрудничестве спецслужб

На прошлой неделе Украина уже ощутила последствия возможного сокращения поддержки, когда произошел сбой в работе спутниковой сети Starlink и американских систем раннего предупреждения. Это временно ограничило возможность обнаруживать и перехватывать часть российских ракет, хотя причиной мог быть и технический сбой.

Несмотря на сложную политическую риторику, американское разведывательное сообщество продолжает активно поддерживать защиту Украины от агрессии. Американские спутники обеспечивают обнаружение ракет и дронов, а предоставленная информация позволяет наносить удары вглубь территории России.

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Операции ЦРУ сейчас гораздо более агрессивны, чем во времена администрации Байдена– рассказал сотрудник разведки из стран Балтии.

Представители американских спецслужб играют ведущую роль в координации помощи на местах. Благодаря этому длительному сотрудничеству, начавшемуся еще в 2014 году, в Украине создали современный разведывательный аппарат.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что важные данные по баллистике не получали в течение трех суток, после чего обмен удалось разблокировать.

Также 24 октября в Украине возобновили работу Starlink и Starshield. Скорость теперь такая же, как и до введения ограничений.