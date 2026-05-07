Россия настаивает на перемирии 8 – 9 мая: угрожают Киеву ударом и прикрываются Трампом

В России выступили с новыми угрозами в адрес Украины накануне 9 мая. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев может подвергнуться "массированному ракетному удару" в случае попыток сорвать празднование в Москве.

Также в Кремле в очередной раз обвинили Владимира Зеленского в якобы нежелании прекращать огонь. Об этом пишут росСМИ.

Что известно об угрозах Кремля?

Накануне 9 мая российские власти усилили риторику в отношении Украины и пригрозили новыми атаками. В частности, Мария Захарова заявила, что в случае "провокаций" во время празднования Дня победы Киев может подвергнуться массированному ракетному удару.

Она отметила, что Россия "будет решительно пресекать любые провокации киевского режима". Также Захарова вспомнила предупреждения российского Минобороны о возможных "ответных шагах". Отдельно представитель российского МИДа пригрозила Украине новыми ударами в случае попыток сорвать парад в Москве 9 мая.

Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару в случае попыток реализовать угрозы Зеленского на 9 мая,

– заявила Захарова.

В то же время российская сторона не уточнила, какие именно действия считает "провокациями" и о каких "угрозах" идет речь.

Кроме этого, Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о перемирии 5 – 6 мая "кровавым пиаром". По ее словам, Украина якобы пытается "перебить инициативу России" по прекращению огня на 9 мая. В МИД России также заявили, что президент Украины "не отдавал приказа" о прекращении огня в этот период. Российская сторона утверждает, что украинские заявления связаны с ситуацией на фронте.

Как реагирует на угрозы украинская сторона?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявленное Украиной перемирие на 5 – 6 мая фактически было сорвано Россией. Несмотря на предложение Киева о полном прекращении огня, российская армия продолжила атаки вдоль всей линии фронта и обстрелы украинских городов.

По словам главы государства, в течение дня из разных регионов Украины поступали сообщения о новых ударах. В частности, речь идет о Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областях. Зеленский отметил, что всего за несколько часов Россия совершила более 1800 нарушений режима тишины.

Президент подчеркнул, что несмотря на все заявления о возможном перемирии, оккупационные войска не прекратили ни одного вида боевой активности. В связи с этим Украина будет реагировать в соответствии с развитием ситуации и в случае чего будет действовать зеркально. В то же время глава государства отметил, что украинская сторона передала России четкие предложения о прекращении огня и перехода к дипломатическому урегулированию войны.

Ранее Зеленский заявлял об активном перемещении российских систем противовоздушной обороны в Москву. По его словам, Россия формирует дополнительные кольца ПВО вокруг столицы, перебрасывая комплексы из других регионов.

Он отметил, что такие действия свидетельствуют об изменении военных приоритетов России и концентрации ресурсов на защите Москвы. В то же время это, по его словам, приводит к ослаблению обороны в других регионах страны.

Зеленский подчеркнул, что российское руководство больше заботится о безопасности парада в Москве, чем о собственных регионах. Зеленский добавил, что это открывает для Украины дополнительные оперативные возможности.