"Россия даст адекватный ответ": Песков сделал циничное заявление о перемирии

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина о "перемирии" по случаю 9 мая остается актуальным. Однако, по его словам, в Кремле не слышали "ни одного заявления" со стороны Киева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Песков сделал циничное заявление о "перемирии"

Дмитрий Песков утверждает, что Москва до сих пор не слышала "никаких заявлений" руководства Украины о готовности присоединиться к перемирию.

Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию, которая ориентирована на продолжение войны,

– в очередной раз ценично заявил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что предложение Владимира Путина о так называемом трехдневном перемирии остается актуальным. В то же время, по его словам, "на любые попытки украинской стороны наносить удары по российским позициям или объектам будет дан адекватный ответ".

Напомним, 28 апреля Владимир Путин объявил так называемое перемирие по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. Оно должно длиться трое суток – с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это предложение кремлевского диктатора "театральной постановкой". Вместо этого глава государства настаивает на 30-дневном прекращении огня, как это ранее уже предлагали Соединенные Штаты.