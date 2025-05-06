Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Пєсков зробив цинічну заяву про "перемир'я"

Дмітрій Пєсков стверджує, що Москва досі не чула "жодних заяв" керівництва України про готовність приєднатися до перемир'я.

Київський режим продовжує демонструвати свій підхід, свою позицію, яка орієнтована на продовження війни,

– вчергове цінично заявив Пєсков.

Речник Кремля також додав, що пропозиція Владіміра Путіна про так зване триденне перемир'я залишається актуальною. Водночас, за його словами, "на будь-які спроби української сторони завдавати ударів по російських позиціях або об'єктах буде дано адекватну відповідь".

Нагадаємо, 28 квітня Владімір Путін оголосив так зване перемир'я з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Воно має тривати три доби – з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю пропозицію кремлівського диктатора "театральною постановкою". Натомість глава держави наполягає на 30-денному припиненні вогню, як це раніше вже пропонували Сполучені Штати.