Я действительно верю, что мы стоим на пороге прекращения огня, – Келлог

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что война в Украине действительно приближается к прекращению огня. Однако для этого шага необходимо согласовать условия двух стран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Келлога в эфире Fox Business.

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Возможно ли полное прекращение огня

Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разочарован и президентом Украины Владимиром Зеленским, и российским диктатором Владимиром Путиным. Несмотря на это, президент США все равно намерен достичь "всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня" между сторонами.

Как только мы этого достигнем, будет очень трудно возобновить войну снова. Это то, во что я верю,

– сказал спецпредставитель Трампа.

По его словам, сейчас необходимо сформировать договорные условия, в которых будут четко указаны требования Украины и России для завершения войны. После этого позиции сторон придется "свести вместе".

Келлог подчеркнул, что Украина и Россия должны прийти "к компромиссу".

И я действительно верю, что мы стоим на пороге прекращения огня, но обе стороны должны будут пойти на компромисс. Ни одна из сторон не получит всего, чего хочет. Придется чем-то поступиться, чтобы прийти к решению. Но президент Трамп может это сделать,

– подытожил он.

Напомним, в ночь на 2 апреля Россия снова обстреляла украинские города ударными дронами, несмотря на договоренности о перемирии. После этой атаки Владимир Зеленский заявил, что Путин не хочет обеспечить даже частичного прекращения огня.