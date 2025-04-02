В США с визитом собирается представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев, где он должен встретиться со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь предположил в разговоре с 24 Каналом, о чем будут переговоры между ближайшими представителями Трампа и Путина.

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Решения откладываются

Самусь отметил, что президент США сейчас должен решать очень много проблем. В частности, с Ираном, ведь известно, что американские стратегические бомбардировщики готовы нанести удары по иранским ядерным объектам.

Кроме того, у Трампа на повестке дня проблемы внутри страны, а также по Панамскому каналу, Гренландии.

Президент США вводит адские тарифные ограничения на торговлю и экономическую деятельность с другими странами. Они могут задеть практически все страны мира, включая европейские, а также Китай. В то же время Россия остается без внимания, вероятно, из-за того, что ее экономика слишком мала по сравнению с мировыми лидерами.

Поэтому россияне считают, что сейчас можно максимально тянуть время, поскольку у Трампа и так много проблем. Сейчас он не сможет, даже если захочет, конкретно заняться Россией,

– заметил военный эксперт.

Хотя, по мнению Самуся, на Россию можно нажать, если установить эмбарго для третьих стран на торговлю, например, российской нефтью. Сенатор, республиканец Линдси Грэм предлагает наложить на третьи страны 500% тарифы. Если это будет сделано, тогда у России могут резко закончится ресурсы для ведения войны, и это скорее заставит ее прекратить огонь.

Однако Трамп не прибегает к таким рычагам влияния в отношении России, потому что в его окружении есть те, кто влияет на его решения.

Обратите внимание! Впервые с начала войны России против Украины представитель Кремля посетит США. Главный исполнительный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отправляется с визитом в Вашингтон, где встретится со Стивом Уиткоффом. Эту информацию подтвердил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, который отметил, что Россия продолжает "по разным каналам" свое общение с США.

Близкий к Путину Кирилл Дмитриев в США встретиться со Стивом Уиткоффом, который в свою очередь, является очень приближенным с точки зрения бизнеса к Трампу.

Очевидно Дмитриев будет рассказывать о том, какие еще бизнес-проекты американцы могут реализовать в России и заработать огромные деньги. Например, добывать алмазы, редкоземельные металлы, нефть, газ. То есть россияне будут создавать условия для затягивания принятия важных решений,

– подчеркнул военный эксперт.

С одной сторон, по его словам, у большинства американского истеблишмента есть понимание, что нужно давить на Россию. Однако такими людьми, как Дмитриев и Виткофф, эти решения откладываются.

Они объясняют Трампу: если США будут развивать бизнес с Россией, то это принесет огромные средства близким к нему людям. А для этого нужно просто сломать, прижать Украину,

– отметил Михаил Самусь.

Поэтому, по его мнению, Кремль работает с Белым домом именно по этой линии, ведь других карт у Путина, чтобы затягивать время и демонстрировать неуважение к самому Трампу, просто нет.