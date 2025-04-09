Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Почему США может не хватить оружия для сдерживания Китая

Высокопоставленные чиновники армии США обеспокоены, что Пентагону вскоре придется перебросить высокоточное оружие высокой дальности из Азиатско-Тихоокеанского региона на Ближний Восток. Источники издания отмечают, что на это в значительной степени влияет бомбардировка Йемена, которая была начата по указу президента Дональда Трампа.

В издании отмечают, что развертывание американских военных кораблей и самолетов на Ближнем Востоке после войны Израиля и Газы в октябре 2023 года, а также атаки боевиков-хуситов на суда в Красном море, стали причиной снижения возможностей США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, высокий рабочий темп и интенсивные атаки заставляют американских военных работать в условиях, когда проблематичным становится даже базовое обслуживание техники.

Почему США нужно укрепить свои позиции в Азии

Министр обороны США Пит Гегсет и его заместитель Элбридж Колби, заявили, что Штатам должны сосредоточиться на укреплении своих позиций в Азии, чтобы иметь возможность сдерживать растущие военные амбиции Китая.

Они также отмечают, что поддержка Украины и долгие военные кампании на Ближнем Востоке истощили запасы США, что делает Америку менее готовой к новым конфликтам в регионе.