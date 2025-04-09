Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
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Почему США может не хватить оружия для сдерживания Китая
Высокопоставленные чиновники армии США обеспокоены, что Пентагону вскоре придется перебросить высокоточное оружие высокой дальности из Азиатско-Тихоокеанского региона на Ближний Восток. Источники издания отмечают, что на это в значительной степени влияет бомбардировка Йемена, которая была начата по указу президента Дональда Трампа.
В издании отмечают, что развертывание американских военных кораблей и самолетов на Ближнем Востоке после войны Израиля и Газы в октябре 2023 года, а также атаки боевиков-хуситов на суда в Красном море, стали причиной снижения возможностей США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Кроме того, высокий рабочий темп и интенсивные атаки заставляют американских военных работать в условиях, когда проблематичным становится даже базовое обслуживание техники.
Почему США нужно укрепить свои позиции в Азии
Министр обороны США Пит Гегсет и его заместитель Элбридж Колби, заявили, что Штатам должны сосредоточиться на укреплении своих позиций в Азии, чтобы иметь возможность сдерживать растущие военные амбиции Китая.
Они также отмечают, что поддержка Украины и долгие военные кампании на Ближнем Востоке истощили запасы США, что делает Америку менее готовой к новым конфликтам в регионе.
Ожидается, что в ближайшие дни адмирал Сэмюэль Папаро выступит перед Конгрессом, где будет обсуждаться вопрос боевой готовности американских военных.
Ему, вероятно, придется объяснить, как Пентагон планирует распределять ресурсы в условиях возможной эскалации конфликтов в Израиле и других странах региона.