В комментариях, впрочем заявляют, что это были гражданские. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в сети Х.

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Трамп показал кадры авиаудара по Йемену

Трамп опубликовал в Х кадры авиаудара по хуситам в Йемене.

Эти хуситы собрались для указаний по нападению. Ой, нападения этих хуситов не будет! Они никогда больше не будут топить наши корабли!

– написал президент США.

Смотрите видео авиаудара США по хуситам в Йемене

Многие люди в комментариях пишут, что на самом деле на видео племенное собрание мирных жителей, не имеющих при себе даже оружия. Пока эти заявления в Белом доме никак не комментировали.

Напомним, ранее команда Трамп оказались в центре скандала, когда оказалось, что удары по хуситам в Йемене обсуждали прямо в мессенджере Signal, более того, Майк Волц случайно добавил к этому чату журналиста.