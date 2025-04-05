У коментарях, втім заявляють, що це були цивільні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа у мережі Х.
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Трамп показав кадри авіаудару по Ємену
Трамп опублікував у Х кадри авіаудару по хуситах в Ємені.
Ці хусити зібралися для вказівок щодо нападу. Ой, нападу цих хуситів не буде! Вони ніколи більше не топитимуть наші кораблі!
– написав президент США.
Дивіться відео авіаудару США по хуситах в Ємені
Багато людей у коментарях пишуть, що насправді на відео племенне зібрання мирних жителів, що не мають при собі навіть зброї. Наразі ці заяви у Білому домі ніяк не коментували.
Нагадаємо, раніше команда Трамп опинилися у центрі скандалу, коли виявилося, що удари по хуситах у Ємені обговорювали просто у месенджері Signal, ба більше, Майк Волц випадково додав до цього чату журналіста.