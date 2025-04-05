У коментарях, втім заявляють, що це були цивільні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа у мережі Х.

Дивіться також Удари по Ємену: суд постановив, щоб адміністрація Трампа зберегла листування в Signal

Трамп показав кадри авіаудару по Ємену

Трамп опублікував у Х кадри авіаудару по хуситах в Ємені.

Ці хусити зібралися для вказівок щодо нападу. Ой, нападу цих хуситів не буде! Вони ніколи більше не топитимуть наші кораблі!

– написав президент США.

Дивіться відео авіаудару США по хуситах в Ємені

Багато людей у коментарях пишуть, що насправді на відео племенне зібрання мирних жителів, що не мають при собі навіть зброї. Наразі ці заяви у Білому домі ніяк не коментували.

Нагадаємо, раніше команда Трамп опинилися у центрі скандалу, коли виявилося, що удари по хуситах у Ємені обговорювали просто у месенджері Signal, ба більше, Майк Волц випадково додав до цього чату журналіста.