Двоюродный брат Джей ди Вэнса, бывший американский морской пехотинец и доброволец российско-украинской войны в составе ВСУ Нейт Вэнс в разговоре с 24 Каналом сравнил украинскую и американские армии.

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Какая разница между армиями Украины и США

По мнению Вэнса, крупнейшие военные силы на планете – это Воздушные и Военно-морские силы США. Американцы могут доставить боеприпасы в любую точку мира, в то же время украинцы не смогут сделать этого в ближайшее время из-за ограниченных возможностей.

Однако, по словам бывшего американского морского пехотинца, фокусироваться только на тактике – бессмысленно. Она значительно отличается, поскольку США имеют доступ к значительным ресурсам, чего нет у Украины.

Самая большая разница между украинской и американской армиями заключается в коммуникации. Речь идет не только о радиостанции, но и об общей структуре, в которой информация передается от одного лица к другому. Например, при организации миссий и координации между подразделениями.

В США коммуникационная система значительно мощнее, но Украине также стоит отдать должное. Она успешно справляется с тем, что имеет. Во время боевых действий Украина превратилась из небольшой армии в мощную силу, и это впечатляет,

– подчеркнул Нейт Вэнс.

Он неоднократно слышал мнения, что Украина имеет значительные человеческие ресурсы, однако есть недостаток пехотинцев. Это, вероятно, связано с проблемами мобилизации, которые возникают из-за неэффективной коммуникации между командирами и военными на передовой.

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Иногда бывают случаи, когда солдаты, выжившие после неудачно выполненных задач, возвращаются домой и утверждают, что все беспорядочно и не имеет смысла. Поэтому решение проблем с коммуникацией и эффективное обучение пехотинцев являются критически важными для улучшения ситуации.

Как рассказали в издании The Telegraph, Украина смогла замедлить наступление России благодаря сочетанию усовершенствованной тактики беспилотников и защиты.