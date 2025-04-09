Двоюрідний брат Джей ді Венса, колишній американський морський піхотинець і доброволець російсько-української війни в складі ЗСУ Нейт Венс у розмові з 24 Каналом порівняв українську й американські армії.

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Яка різниця між арміями України та США

На думку Венса, найбільші військові сили на планеті – це Повітряні та Військово-морські сили США. Американці можуть доставити боєприпаси до будь-якої точки світу, водночас українці не зможуть зробити цього найближчим часом через обмежені можливості.

Однак, за словами колишнього американського морського піхотинця, фокусуватися лише на тактиці – безглуздо. Вона значно різниться, оскільки США мають доступ до значних ресурсів, чого немає в України.

Найбільша різниця між українською та американською арміями полягає в комунікації. Мова йде не лише про радіостанції, а й про загальну структуру, в якій інформація передається від однієї особи до іншої. Наприклад, під час організації місій та координації між підрозділами.

У США комунікаційна система значно потужніша, але Україні також варто віддати належне. Вона успішно справляється з тим, що має. Під час бойових дій Україна перетворилася з невеликої армії на потужну силу, і це вражає,

– підкреслив Нейт Венс.

Він неодноразово чув думки, що Україна має значні людські ресурси, однак є нестача піхотинців. Це, ймовірно, пов'язано з проблемами мобілізації, які виникають через неефективну комунікацію між командирами та військовими на передовій.

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Іноді трапляються випадки, коли солдати, що вижили після невдало виконаних завдань, повертаються додому і стверджують, що все безладно й не має сенсу. Тому розв'язання проблем з комунікацією та ефективне навчання піхотинців є критично важливими для поліпшення ситуації.

Як розповіли у виданні The Telegraph, Україна змогла сповільнити наступ Росії завдяки поєднанню вдосконаленої тактики безпілотників і захисту.