Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Українська делегація вирушить до Вашингтона 11 – 12 квітня для технічних переговорів із командою Дональда Трампа щодо нової інвестиційної угоди про природні ресурси та інфраструктуру.

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Україна відправляє делегацію до США

У складі делегації – заступники міністрів економіки та юстиції. Київ також залучив міжнародну юридичну фірму для консультування в процесі переговорів. Представник МЗС підтвердив візит, однак відмовився надати деталі.

За даними Bloomberg, у Вашингтоні обговорюватимуть угоду, яка може передбачати передачу США до 50% майбутніх доходів України від видобутку корисних копалин. Таким чином, Штати розглядають це як компенсацію за десятки мільярдів доларів допомоги, наданої після вторгнення Росії.

Водночас Україна наполягає, що не визнає цю допомогу як борг, а сама угода не повинна заважати євроінтеграції. Київ прагне залучити більші інвестиції замість обмежуючих зобов’язань.