Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Сполучені Штати хочуть отримати вигідну для себе угоду про корисні копалини. Але тут є свої нюанси.

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Чого добиваються Штати

Як наголосив Буряченко, спершу планувалося, що США та Україна підписують рамкову угоду. Це мав би бути політичний сигнал, що вони поруч з нашою державою. А вже далі обидві країни глибше б пропрацювали тіло угоди, аби вона влаштовувала обох.

Залучення американських інвестицій та технологій могло б бути певною гарантією безпеки. Однак Штати тепер висунули зовсім інший проєкт.

Зараз ситуація інша. Штати надали нову редакцію. Там вже немає рамкової частини та основної. Плюс США переглянули умови угоди. Україна намагається в конструктивному діалозі пояснити, що деякі речі, які там прописані, не відповідають ні законодавству України, ні законодавству ЄС, куди хоче увійти Україна,

– сказав Буряченко.

Не можна відкидати варіант, що США спеціально обтяжили угоду та затягують процес. У певний момент вони знову можуть почати звинувачувати Україну у зриві переговорів.

Чому? Поки йде перемовний процес по угоді, вони завжди можуть сказати, що Україна "крутить носом" і намагається вибити кращі умови. Тоді ж можуть одночасно звернутися до Росії, що там не дотримуються перемир'я. Тоді ж Трамп може вийти і сказати: "Давайте йдемо на всеосяжне припинення вогню. І тоді моя місія тут завершена". Такий сценарій теж не відкидаю,

– зазначив Буряченко.

Додамо, цього тижня українська делегація вилетить до США. Вони будуть обговорювати проєкт угоди про корисні копалини. Адже наразі документ, який надали американці, фактично відображає позицію юридичної групи Мінфіну США.