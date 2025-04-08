Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Украинская делегация отправится в Вашингтон 11 – 12 апреля для технических переговоров с командой Дональда Трампа по новому инвестиционному соглашению о природных ресурсах и инфраструктуре.

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Украина отправляет делегацию в США

В составе делегации – заместители министров экономики и юстиции. Киев также привлек международную юридическую фирму для консультирования в процессе переговоров. Представитель МИД подтвердил визит, однако отказался предоставить детали.

По данным Bloomberg, в Вашингтоне будут обсуждать соглашение, которое может предусматривать передачу США до 50% будущих доходов Украины от добычи полезных ископаемых. Таким образом, Штаты рассматривают это как компенсацию за десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной после вторжения России.

В то же время Украина настаивает, что не признает эту помощь как долг, а само соглашение не должно мешать евроинтеграции. Киев стремится привлечь большие инвестиции вместо ограничивающих обязательств.