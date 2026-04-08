"Хрупкое перемирие": Вэнс прокомментировал новые договоренности между США и Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал соглашение Штатов с Ираном о двухнедельном прекращении огня "хрупким перемирием". Он отметил, что в Иране не все желающие сотрудничать с США.

Об этом сообщает CNN.

Как Вэнс прокомментировал двухнедельное перемирие с Ираном?

По словам Вэнса, в Тегеране по-разному отреагировали на соглашение: глава МИД Ирана воспринял его положительно, тогда как другие представители власти, по его утверждению, искажают факты относительно результатов действий США и условий перемирия.

"Вот почему я говорю, что это хрупкое перемирие. Есть люди, которые явно хотят сесть за стол переговоров и сотрудничать с нами, чтобы достичь выгодной сделки, а есть и такие, кто врет даже относительно того хрупкого перемирия, которое мы уже заключили. Если иранцы готовы добросовестно сотрудничать с нами, я думаю, мы сможем достичь соглашения. Если они будут врать, если они будут обманывать, если они... будут пытаться помешать даже тому хрупкому перемирию, которое мы установили, то они не будут довольны", – заявил Вэнс.

Также вице-президент отметил, что Дональд Трамп поручил команде временно воздержаться от отдельных шагов давления – как военных, так и дипломатических и экономических. В то же время этот подход могут пересмотреть, если Иран не будет демонстрировать готовность к конструктивному диалогу по полному завершению войны.

Он сказал нам сесть за стол переговоров. Но если иранцы не сделают то же самое, они узнают, что президент Соединенных Штатов – не тот, с кем можно шутить. Он нетерпелив. Он нетерпеливо ждет прогресса,

– добавил Вэнс.

Что известно о договоренностях?