В Пакистане заявили о нарушении перемирия между США и Ираном
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о нарушении режима прекращения огня между США и Ираном. Он говорит, что это произошло в нескольких местах на Ближнем Востоке.
Об этом Шахбаз Шариф написал в соцсети X.
Что в Пакистане заявили о перемирии США и Ирана?
Сообщается о нарушении режима прекращения огня в нескольких местах по всей зоне конфликта, что подрывает дух мирного процесса,
– написал премьер Пакистана.
Шариф призвал все стороны проявить сдержанность и соблюдать прекращение огня в течение двух недель, как было договорено.
Он также обозначил в заметке аккаунты президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Венса, госсекретаря Марко Рубио, Стива Уиткоффа, президента Ирана Масуда Пезешкиана, спикера иранского парламента Моххамада-Багера Галибафа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.
Политолог Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что на фоне последних заявлений США и Ирана складывается устойчивый образ ринга, на котором два боксера поднимают руки еще до того, как судья объявил свое решение. И они одновременно показывают, что каждый из них победил. Ни одна из целей, что были объявлены Трампом, по крайней мере на сегодня, США не достигнута. В то же время Иран требует у США выполнения 10 пунктов, которые являются обычным преувеличением. Тегеран готов получить и меньше, но требует сначала много.
Что известно о договоренностях?
План двухнедельного перемирия предусматривает предоставление Ирану и Оману права взимать пошлину с судов, проходящих через Ормузский пролив – узкую часть Персидского залива, сообщило AP со ссылкой на источники.
До этого на фоне приближения объявленного дедлайна американский президент Дональд Трамп заявлял о проведении напряжённых переговоров с Ираном относительно окончания конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предложил американской и иранской сторонам продление дедлайна на еще минимум две недели, придерживаясь к тому времени прекращения огня.