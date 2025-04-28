США и Россия обмениваются информацией относительно перемирия на 9 мая, – Песков

Владимир Путин анонсировал перемирие к 80-летию победы во Второй мировой войне. В Кремле заявили, что коммуницируют с США по этому вопросу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Москва прокомментировала объявленное Путиным перемирие

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в России идет обмен информацией с США относительно объявленного перемирия. Пропагандист заверил, что Путин, объявив прекращение огня, руководствуется соображениями "гуманитарного характера" – мол, это проявление доброй воли России и подчеркивает готовность к мирному урегулированию.

Песков отметил, что усилия по мирному урегулированию продолжаются, России и США удалось разблокировать двусторонние отношения.

По его словам, в процессе диалога Москвы и Вашингтона осуществляются попытки выйти на мирное урегулирование по Украине.

Отметим, 28 апреля Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. Оно должно длиться трое суток – с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Комментируя инициативу Москвы пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Дональд Трамп хочет добиться постоянного прекращения огня. В то же время президента США все больше разочаровывается в лидерах и России, и Украины.