Украина готова уступить территории "де-факто", – Кит Келлог
- Кит Келлог считает, что Украина готова отказаться от территорий "де-факто" для мира, но не "де-юре".
- Условия для мира включают 22 пункта, из которых не все нравятся украинцам, но они готовы прекратить огонь на 30 дней.
Спецпосланник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог считает, что наша страна готова отказаться от территорий "де-факто", но не "де-юре". Он отметил, что это одно из 22 условий для мира, которые США и Украина согласовали во время переговоров в Лондоне.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на специального представителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в эфире Fox News.
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Что Кит Келлог заявил об условиях для мира в Украине
Спецпредставитель Трампа вспомнил о 22 действиях для мира. Тогда он отмечал, что украинцам понравились не все условия для заключения потенциального мирного соглашения.
Украинцы готовы отказаться от территорий, которые заняты россиянами, не де-юре, навсегда, а де-факто, потому что россияне фактически оккупировали эту землю. Они согласились на это. И они сказали мне это на прошлой неделе,
– заявил Келлог.
По мнению спецпредставителя Трампа, важным является прекращение огня именно на 30 дней, потому что это поможет остановить убийства и именно этого хочет президент США.
Он добавил, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях и, по его словам, украинцы к этому готовы.
Ранее Кит Келлог заявлял, что Россия не имеет шансов на победу в войне против Украины. По его словам, если бы россияне побеждали, то война уже была бы завершена в их пользу, но идет четвертый год.