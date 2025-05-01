Украина готова уступить территории "де-факто", – Кит Келлог

Спецпосланник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог считает, что наша страна готова отказаться от территорий "де-факто", но не "де-юре". Он отметил, что это одно из 22 условий для мира, которые США и Украина согласовали во время переговоров в Лондоне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на специального представителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в эфире Fox News.

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Что Кит Келлог заявил об условиях для мира в Украине

Спецпредставитель Трампа вспомнил о 22 действиях для мира. Тогда он отмечал, что украинцам понравились не все условия для заключения потенциального мирного соглашения.

Украинцы готовы отказаться от территорий, которые заняты россиянами, не де-юре, навсегда, а де-факто, потому что россияне фактически оккупировали эту землю. Они согласились на это. И они сказали мне это на прошлой неделе,

– заявил Келлог.

По мнению спецпредставителя Трампа, важным является прекращение огня именно на 30 дней, потому что это поможет остановить убийства и именно этого хочет президент США.

Он добавил, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях и, по его словам, украинцы к этому готовы.

Ранее Кит Келлог заявлял, что Россия не имеет шансов на победу в войне против Украины. По его словам, если бы россияне побеждали, то война уже была бы завершена в их пользу, но идет четвертый год.