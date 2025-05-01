Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спеціального представника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога в ефірі Fox News.

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Що Кіт Келлог заявив про умови для миру в Україні

Спецпредставник Трампа згадав про 22 дії для миру. Тоді він зазначав, що українцям сподобалися не всі умови для укладання потенційної мирної угоди.

Українці готові відмовитися від територій, які зайняті росіянами, не де-юре, назавжди, а де-факто, тому що росіяни фактично окупували цю землю. Вони погодилися на це. І вони сказали мені це минулого тижня,

– заявив Келлог.

На думку спецпредставника Трампа, важливим є припинення вогню саме на 30 днів, тому що це допоможе зупинити вбивства і саме цього прагне президент США.

Він додав, що при встановленні режиму припинення вогню кожна сторона залишиться на зайнятих нею позиціях та, за його словами, українці до цього готові.

Раніше Кіт Келлог заявляв, що Росія не має шансів на перемогу у війні проти України. За його словами, якби росіяни перемагали, то війна вже була б завершена на їхню користь, але йде четвертий рік.