Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Якими є результати переговорів України та США у Лондоні

За словами Келлога, під час переговорів у Лондоні українська та американська делегації розробили список умов, який містить 22 дії для укладання потенційної мирної угоди.

Українцям сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є якісь переговори. Але я думаю, що ми з ними у досить хорошому становищі… коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо,

– зазначив Келлог.

Він також прокоментував нещодавні заяви очільника МЗС Росії Сєргєя Лаврова, який допускає перемогу Росії у війні. Спецпредставник Трампа вважає, що це не видається можливим.

"Росія не виграє цю війну. За останні півтора року Росія не досягла жодних серйозних успіхів… Вони втратили сотні тисяч солдатів, вони рухаються на метри, а не на кілометри. І українці воюють на своїй власній землі. Вони воюють запекло. Тому, коли Росія каже, що вони перемагають, це не так", – наголосив він.

В якій позиції зараз перебуває Україна

Келлог зазначив, що Росії потрібно усвідомити той факт, що Україна перебуває в хорошій позиції, а європейські партнери активізуються і формують сили підтримки без участі США – зокрема, під керівництвом Великої Британії та Франції.

І вони дуже, дуже готові зараз посилити, якщо буде потрібно, свою підтримку України,

– заявив Келлог.

Він також вважає, що ніхто не виграє цю війну військовим шляхом, тому дипломатія залишається єдиним реальним методом завершення конфлікту.

"І я думаю, що українці тепер це досить добре розуміють після минулого тижня. І я думаю, що росіяни повинні це зрозуміти", – резюмував спецпредставник Трампа.

До слова, Келлог також вважає абсурдною пропозицію глави Кремля Владіміра Путіна щодо перемир'я до 9 травня. Натомість він виступає за всеосяжне припинення вогню на 30 днів із можливістю подальшого продовження.