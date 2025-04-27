Про це пише 24 Канал з посиланням на слова експертки із зовнішньої політики та колишньої офіцерки національної розвідки Росії та Євразії в Національній розвідувальній раді Анджели Стент, яку цитує CNN.

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Келлога відсторонили від переговорів

Спеціальний представник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф має небагато досвіду в дипломатії. Однак він входить до групи, яка проводить переговори з Росією. Більш досвідченого посадовця – Кіта Келлга – від перемовин відсторони.

Звичайно, він генерал, він не дипломат, але він принаймні має певний досвід роботи з Росією та думає про ці речі, але, звичайно, він має справу лише з Україною,

– зазначила Анджела Стент.

Така невідповідність у досвіді, за її словами, поширюється не тільки на Віткоффа, але й на решту команди США на переговорах. Замість Келлога на переговори з Росією їздили держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Вольц. Видання проаналізувало їхню роботу й визначило, що вони обидва є досвідченими політиками, але не мають підтвердженого досвіду в роботі з Росією.

До російської делегації входять посадовці, які мають багаторічний досвід в міжнародній політиці. Це міністр закордонних справ Сергій Лавров, колишній посол у Вашингтоні Юрій Ушаков і голова російського державного інвестиційного фонду Кирило Дмитрієв, який навчався в Стенфорді та Гарварді. Усі троє точно знають, як поводитися з американцями.

Нагадаємо, Кіта Келлога усунули від переговорів на прохання Кремля. Причиною Росія називає його "близькість до України". Однак попри це він залишається важливою людиною в адміністрації Дональда Трампа.