Глава Евросовета указал на опасность временного перемирия между Украиной и РФ

Антониу Кошта предупредил, что временное прекращение огня даст Кремлю время для перегруппировки войск. Он напомнил, что Россия уже нарушала международные соглашения, поэтому риски повторения высоки.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на RTP. По словам председателя Евросовета временное перемирие между Украиной и Россией может стать серьезной стратегической ошибкой, поскольку Москва, вероятно, использует его для перегруппировки войск и новой атаки.

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Риски временного перемирия

По словам Кошты, история уже показала, что Россия не придерживается международных договоренностей. Он напомнил о Будапештском меморандуме, первом и втором Минских соглашениях, которые Кремль фактически проигнорировал.

Посмотрим, выполнит ли она то, что согласовано сейчас,

– заявил президент Евросовета.

Он отметил, что временное прекращение огня может дать России время и ресурсы для усиления армии и подготовки к новому масштабному наступлению.

Кошта подчеркнул, что высоко оценивает усилия США по прекращению войны, но считает, что ключевой задачей остается достижение справедливого и прочного мира, который будет гарантировать безопасность Украины.

