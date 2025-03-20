Про це розповідає 24 Канал з посиланням на RTP. За словами голови Євроради тимчасове перемир'я між Україною та Росією може стати серйозною стратегічною помилкою, оскільки Москва, ймовірно, використає його для перегрупування військ і нової атаки.

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Ризики тимчасового перемир'я

За словами Кошти, історія вже показала, що Росія не дотримується міжнародних домовленостей. Він нагадав про Будапештський меморандум, першу та другу Мінські угоди, які Кремль фактично проігнорував.

Подивимося, чи виконає вона те, що погоджено зараз,

– заявив президент Євроради.

Він зазначив, що тимчасове припинення вогню може дати Росії час і ресурси для посилення армії та підготовки до нового масштабного наступу.

Кошта підкреслив, що високо оцінює зусилля США щодо припинення війни, але вважає, що ключовим завданням залишається досягнення справедливого і міцного миру, який гарантуватиме безпеку України.

